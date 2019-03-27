Беретта — о матче с «Белогорьем»: мы играем не дома, нам будет тяжело

Волейболист итальянской «Монцы» Томас Беретта поделился ожиданиями от ответного финального матча Кубка вызова с белгородским «Белогорьем». В первой встрече итальянская команда на своей площадке победила со счётом 3:2 (29:27, 22:25, 25:23, 32:34, 15:12).

Ответная игра пройдёт в Белгороде сегодня, 27 марта.

«Мы играем не дома, поэтому нам будет тяжело. Первый матч мы выиграли, но это ничего не значит, потому что настоящий финал будет в ответной игре. Мы будем стараться победить», — приводит слова Беретты официальный сайт белгородского клуба.

В 2018 году победителем мужского Кубка вызова стала итальянская «Равенна», в финале дважды обыгравшая греческий «Олимпиакос». Сегодня также состоится ответный финальный матч женского Кубка вызова.