Обмочаев: «Белогорье» задавило молодых игроков «Монцы»

Либеро белгородского «Белогорья» Алексей Обмочаев поделился впечатлениями от победы в Кубке вызова. В первом финальном матче подопечные Слободана Ковача на выезде в пяти сетах проиграли итальянской «Монце». На своей площадке «Белогорье» победило со счётом 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

«В Италии мы играли в первый раз и толком не знали «Монцу», а здесь нам уже были известны их сильные и слабые стороны. Первая партия стала ключевой, мы хорошо её выдержали. Молодые игроки на той стороне не справились с натиском, и мы их задавили», — приводит слова Обмочаева «БелПресса».

Капитан «Белогорья» Денис Земчёнок стал самым результативным игроком ответного матча, набрав 17 очков, и был признан MVP финала. «Белогорье» впервые в истории выиграло Кубок вызова.