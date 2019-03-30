Тренер краснодарского «Динамо»: Казань не позволила сделать, что мы хотели

Старший тренер краснодарского «Динамо» Станислав Саликов сравнил первый четвертьфинальный матч с казанским «Динамо» со встречей тех же команд неделю назад, в 22-м туре регулярного чемпионата России. Оба матча завершились в трёх партиях победой казанского клуба (3:0), но счёт партий первой встречи свидетельствовал о более упорной борьбе.

«Это просто объясняется мотивацией: Казани прошлая игра была не очень нужна, а нам, наоборот, очень нужна. Казань играла ту игру, как играется, а мы хотели выиграть, поэтому и счёт был такой неплохой. А сегодняшнюю игру никто никому отдавать не собирался. Казани она была нужна, поэтому они были максимально мобилизованы и заряжены на победу. И не позволили нам сделать то, что мы хотели.

Какие-то изменения мы, конечно, внесли, но они, к сожалению, не помогли. Казань сегодня сыграла на своём уровне и выше, а мы — ничуть не лучше, чем в прошлый раз. Если даже не хуже. У них была хорошая подача, а у нас был не очень хороший приём. Отсюда простая игра, и на высоких мячах нам было трудно бороться с одними из лучших блокирующих Суперлиги.



Что нужно сделать, чтобы через неделю выиграть ответный матч? Мы попробуем кое-что сделать, но я вам не скажу, что именно. Это будет, конечно, трудно, но мы постараемся», — приводит слова Саликова пресс-служба казанского «Динамо».