Маричев: в плей-офф нужно играть до самого конца, до последнего мяча

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал поражение своих подопечных в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с калининградским «Локомотивом» (2:3).

«Обе команды провели хороший матч. В первой партии мы действовали более уверенно, во второй — уже преимущество было у «Локомотива». В третьем сете мы сделали выводы и смогли добавить. Но затем, видимо, успокоились, рано поверили в то, что можем победить. Но в плей-офф нужно играть до самого конца, до последнего мяча. И ни в коем случае не расслабляться. Да ещё болельщики очень мощно поддерживали свою команду. Но это и нашим девушкам добавляло адреналина», — приводит слова Маричева пресс-служба калининградского «Локомотива».