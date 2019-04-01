Щербань: все в московском «Динамо» готовы к новым победам

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань прокомментировала победу в первом матче четвертьфинала плей-офф российской Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой». Подопечные Александра Сукомела оказались сильнее со счётом 3:0 (25:18, 25:11, 25:17).

«Соперник приехал не совсем сильным своим составом, поэтому мы дали поиграть всем волейболисткам. Все почувствовали площадку, игровое время. Все готовы к новым победам», — сказала Щербань в интервью каналу московского «Динамо» в YouTube.

Вторая игра серии до двух побед пройдёт в Санкт-Петербурге 6 апреля.

На предварительном этапе Суперлиги «Динамо» заняло первое место, одержав 20 побед в 22 матчах. Подопечные Александра Кашина стали восьмыми, выиграв 7 матчей.