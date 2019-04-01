Старцева: только мы сами можем помешать себе выиграть серию 2-0

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала победу в первом матче четвертьфинала плей-офф Суперлиги с одноклубницами из Краснодара со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).

«Я довольна и результатом, и игрой. Конечно, в каждой игре можно найти какие-то мелочи, к которым можно придраться и от которых нужно избавляться, убирать «грязь». В этом матче её всё-таки было не так много, но нам, безусловно, хочется стремиться к идеалу.

Трудности в связи с ротацией диагональных? Хочется сейчас себя похвалить, но не буду это делать на камеру. Но мне на самом деле всё равно, кто стоит на позиции диагональной. Да, это игроки абсолютно разные: Таня, Даша и Соня играют в разный волейбол, у них разная тактика. Но мы тренируемся-то все вместе, поэтому я играю нормально как с одним игроком, так и с другим – разницы особой нет.

Татьяна Кадочкина играет на своём уровне. Спрашивать с неё какую-то суперровную игру на уровне опытного игрока сейчас будет просто несправедливо, потому что ей всего 16 лет. Но в этом сезоне она нам хорошо помогает, она добавляет, старается, у неё есть характер – а это самое главное!" — цитирует Старцеву официальный сайт клуба.

Вторая игра серии до двух побед пройдёт в Краснодаре 6 апреля.

«Что может помешать Казани выиграть серию 2:0? Только мы сами можем себе помешать. А если вспоминать ту игру в регулярке, когда было пять партий, то мы сами тогда расслабились. Но сейчас уже идёт плей-офф, и настрой, думаю, у нас будет совсем другой. Хотя опять же, и у Краснодара будет другой настрой, потому что они играют дома. И им наверняка очень хочется вырвать у нас хотя бы матч, хотя бы сет. Думаю, в Краснодаре будет хорошая игра, и мы обязательно будем к ней готовиться», — сказала Старцева.