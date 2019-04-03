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Леон тепло пообщался с игроками «Зенита» перед первым полуфиналом Лиги чемпионов

Леон тепло пообщался с игроками «Зенита» перед первым полуфиналом Лиги чемпионов
Волейбол / Лига чемпионов

Сегодня, 3 апреля, казанский «Зенит» на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей». Накануне подопечные Владимира Алекно провели тренировку и встретились с бывшим доигровщиком команды Вильфредо Леоном, который в этом сезоне защищает цвета «Перуджи».

Видео доступно в канале казанского «Зенита» в YouTube.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Зенит» с трудом прошёл польский «Гданьск». В первой встрече подопечные Владимира Алекно победили в пяти сетах, а в ответной на тай-брейке проиграли. Судьба противостояния решилась в «золотом» сете, который действующий чемпион выиграл со счётом 15:12.

«Перуджа» в четвертьфинале дважды обыграла французский «Шомон».

Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.

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