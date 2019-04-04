Андерсон: впервые за последние пять лет казанский «Зенит» не был фаворитом матча

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон поделился впечатлениями от победы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).

«Это один из первых матчей за время моей карьеры в „Зените“ или по крайней мере за последние пять лет, когда мы не были фаворитами игры. Мы много раз играли такие сложные матчи за последние годы, играли их все вместе, тем же составом. Каждый из нас уверен, что если он допустит ошибку, то ему помогут партнёры. И каждый из нас уверен, что эта ошибка больше не повторится. Наш тренер позволяет играть в волейбол, который мы сами чувствуем. Но при этом у нас есть отличный аналитический разбор соперника.

Сегодня какие-то мелочи определили победителя и проигравшего. Например, если бы мы сыграли завтра, то был бы совсем другой результат. Но у меня классное ощущение от того, что наша команда способна обыграть любую команду в мире, при условии что мы будем играть хорошо», — сказал Андерсон в интервью каналу «Зенита» в YouTube.

Ответная игра пройдёт в столице Татарстана 10 апреля.

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