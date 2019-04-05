Камехо: надеюсь не столкнуться с расизмом, если пробьюсь в сборную России

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореол Камехо прокомментировал инцидент с его дочерью в одной из балетных школ Санкт-Петербурга. В марте супруга волейболиста Присцилла сообщила, что была вынуждена забрать ребёнка из этого учреждения из-за проявлений расизма.

«Я бы не очень хотел вдаваться в подробности случившегося. Все мы равны, причём не только в России, но и в других странах. Возможно, в той ситуации возникло некоторое недопонимание. Но это уже в прошлом. За то время, что я играл в Новосибирске и Санкт-Петербурге, познакомился с множеством замечательных людей», — цитирует Камехо «RT на русском».

Ореол, сменивший гражданство с кубинского на российское, выразил надежду, что в случае попадания в сборную России со случаями расизма он не столкнётся.

«Когда я получил приглашение в сборную, у меня возникали мысли о расизме. Возможно, люди, которые мыслят такими категориями, существуют и в волейболе, но утверждать с уверенностью не стану. Надеюсь, что если пробьюсь в сборную, то не столкнусь с чем-то подобным, и все ребята примут меня с теплотой», — сказал Камехо.

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