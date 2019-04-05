Самойленко: я видел, какой ценой Нгапету достался мяч, и должен был сделать блок

Блокирующий казанского «Зенита» Алексей Самойленко прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13).



«На арене была потрясающая атмосфера, приятно было играть. Море эмоций и такие громкие болельщики, что мы в перерывах друг друга не слышали. К таким ярким матчам, как полуфинал Лиги чемпионов, мы идём целый сезон. Думаю, в Казани будет столь же интересный волейбол.



Блок после сейва Нгапета? Я видел, какой ценой Эрвину достался мяч, и я должен был сделать этот блок! Там была доводка плюс-плюс на фриболе, и я решил прыгнуть с первым темпом – это принесло результат.



Риччи поймал меня блоком при счёте 24:25 во втором сете? Да, жаль, что так получилось. Мне было неудобно бить в пятую зону – ударил в первую, и это направление оказалось закрытым», — цитирует Самойленко «Спорт Бизнес Online».

Видео эффектного сейва Нгапета доступно в канале ЕКВ в YouTube.

Ответная игра пройдёт в столице Татарстана 10 апреля.

Алекно: Нгапет — бандюган по натуре