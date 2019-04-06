Саммельвуо: «Кузбасс» — молодцы, выиграли важные две концовки

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче чемпионата России с московским «Динамо» (3:1).

«Конечно, плей-офф это совсем другой волейбол. «Динамо», думаю, — самый исторический клуб в России, а у нас клуб очень молодой. И у нас одна цель – играть лучше. Сегодня мы начинали очень напряжённо, было много ошибок. «Динамо» начинало очень агрессивно, хорошо. Они полторы партии вели: подача – приём – атака. Но мы молодцы, выиграли важные две концовки. Но это только начало серии, поэтому работаем дальше», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба «Кузбасса».

Второй матч четвертьфинальной серии до двух побед пройдёт в Москве 14 апреля.