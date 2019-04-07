Кашин: для «Ленинградки» матч с «Динамо» был в некотором роде тренировочным

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение команды со счётом 0:3 (19:25, 26:28, 16:25) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф женской волейбольной Суперлиги с московским «Динамо».

«В некотором роде для нас это был тренировочный матч. Если бы мы его выиграли, то 9 апреля поехали бы играть в Москву, а там никаких шансов не было бы. А в следующую субботу у нас игра в Одинцове, и мы бы лишились подготовки. Несмотря на это, считаю, команда играла хорошо. У нас был такой «детский» коллектив: если не считать Полякову, то почти все полевые игроки имеют возможность играть в Молодёжной лиге. И то, что мы заставили «Динамо» до конца третьей партии держать основной состав, очень хорошо и положительно. Девчонки — молодцы, боролись, как могли. Особенно порадовали совсем молодые девочки, которые сегодня получили возможность себя проявить», — цитирует Кашина официальный сайт «Ленинградки».