Сукомел: московское «Динамо» было настроено на победу, и мы достигли цели

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Сукомел подвёл итоги ответного матча четвертьфинальной серии плей-офф российской Суперлиги с «Ленинградкой», в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:0 (25:19, 28:26, 25:18) и прошли в 1/2 финала.

«Главное — победа. Конечно, основное — это результат. С нас его требуют, и мы настроены. Нам нужна была победа, и мы её добились. Первые две партии было тяжело, в третьей уже чуть полегче.

Первые две партии получились непростыми по счёту. Мы понимаем, что у «Ленинградки», скажем так, непростая ситуация с составом. Тренер отталкивается от этой ситуации. На выезд вообще не приехали больше половины лучших игроков. В принципе, мы вели. Потом давали какую-то слабину, теряли концентрацию. Это сказывалось на напряжённости концовок партий. И 21:24 во второй партии тоже об этом говорит. Не учли моменты — и уже 24:24. Начинаем преодолевать себя и соперника", — цитирует Сукомела официальный сайт «Ленинградки».