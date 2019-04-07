Королёв: счёт 3:0 не говорит, что победы над краснодарским «Динамо» были лёгкими

Тренер казанского «Динамо» Алексей Королёв прокомментировал выход команды в полуфинал плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19.

«Все старались сегодня, чтобы порадовать старшего тренера Сергея Сикачёва, у которого накануне матча родился сын. Хотели поздравить его победой и хорошей игрой, чтобы он радостно нас встретил.

Команда Краснодара – очень хорошая, с чётким тренерским управлением, ресурсом. Хорошо выстроенная игра. И это, наверное, один из сложных соперников. Потому что всегда на любое действие у них находится противодействие. Сами видите, счёт по матчу подтверждает это. Краснодар – достойный соперник. Счёт 3:0 не говорит о том, что победы были лёгкими. Что в первом матче в Казани, что в регулярном чемпионате, что здесь – до конца, до счёта «20» никто не мог сказать, куда качнутся эти качели. Хорошая команда, с хорошей общей игрой. Хорошие доигровщики, пасующие.

Краснодар нас сегодня смог удивить, но и мы удивили Краснодар. В длинных сериях плей-офф на первый план выходят нюансы. Чем меньше ошибок, тем проще выигрывать. Сегодня много ошибались и те, и другие, причём иногда, в невынужденных ситуациях.

В плей-офф нет слабых соперников. Сюда попали команды, которые претендуют на что-то. К сожалению, чемпион будет только один, и кому-то всё равно придётся проиграть. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, и чем сильнее соперник, тем интереснее к нему готовиться и побеждать", – цитирует Королёва официальный сайт краснодарского «Динамо».