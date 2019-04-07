Саликов: не выиграть ни одной партии у казанского «Динамо» — нехороший знак

Ассистент главного тренера краснодарского «Динамо» Станислав Саликов прокомментировал второе поражение команды от одноклубников из Казани в четвертьфинальной серии плей-офф женской волейбольной Суперлиги.

«Две партии играли на «больше-меньше». Может быть, нам не хватает везения? Претензий к команде предъявить не могу. Игроки выкладывались по полной, держали концентрацию и внимание до конца, боролись до последнего. От ошибок не застрахован никто. Но пока совершаем их больше мы, потому и проиграли.

Проблемы в приёме мяча возникают у нас постоянно. Но сегодня эти проблемы сыграли роль именно в критический момент, в третьей партии, который всё решил. Четвертьфинал для нашей команды – это не потолок. Могли, могли «зацепить». Две игры с Казанью, шесть партий – и ни одной не взять. Здесь мы сами виноваты. Сегодня предъявить претензий никому не могу. Но ведь важен результат. Не выиграть ни одной партии – это не очень хороший знак. Особенно в преддверии матчей за 5-8-е место", — приводит слова Саликова официальный сайт «Динамо» (Краснодар).