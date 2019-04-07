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Старцева: всех ждёт настоящий бой в полуфинале с «Локомотивом»

Старцева: всех ждёт настоящий бой в полуфинале с «Локомотивом»
Волейбол / Суперлига женщины

Капитан казанского «Динамо» связующая Евгения Старцева поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата России с калининградским «Локомотивом», который проводит дебютный сезон в Суперлиге.

«Видно, что по ходу сезона «Локомотив» очень добавляет. Сейчас они смотрятся гораздо убедительнее, чем в начале чемпионата. Заметно, что «Локомотив» много и усердно тренируется. Могу сказать, что нам будет очень тяжело. Уверена, всех ждёт настоящий бой. У них очень хороший подбор игроков, особенно нападающие: Ана Клегер, Ирина Воронкова. Плюс мощные центральные, с которыми всегда тяжело бороться. Но, конечно, нам хочется пройти до финала, поэтому будем готовиться, разбирать соперниц и делать всё, чтобы оказаться сильнее», — сказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

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