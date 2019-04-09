Зайцева: выход в еврокубки — приятный момент, но хочется попасть именно в ЛЧ

Блокирующая калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал плей-офф российской Суперлиги. В четвертьфинале подопечные Андрея Воронкова дважды обыграли красноярский «Енисей».



«Поездка получилась не из лёгких. Но потом мы получили полтора дня отдыха. Думаю, этого вполне хватит для того, чтобы прийти в себя и спокойно начать подготовку к полуфиналу. Психологически мы чувствовали себя немного свободнее. Ведь у нас за плечами уже была на тот момент домашняя победа. С другой стороны, и соперницам отступать было некуда, потому они вышли на площадку с настроем дать бой. Болельщики им всеми силами помогали. Но мы справились, выдержали и победили.



Две первые партии мы, даже если просто смотреть на счёт, взяли уверенно. Да и в третьей преимущество была солидным. Вот и подумали, что всё уже решено… Потеряли немного концентрацию, не справились с приёмом, а соперницы нас за это наказали. Мы даже и не заметили, как «Енисей» нас догнал, а потом и повёл в счёте. Но в четвёртом сете мы взяли себя в руки, стали играть собранно. Уж очень не хотелось нам доводить дело, как в первом матче, до пятой партии. Это ведь лотерея и везение там играет большую роль», — цитирует Зайцеву официальный сайт клуба.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с казанским «Динамо».

«Это вообще хорошая команда. Там много молодых игроков, которые, несмотря на возраст, действую стабильно и уверенно! Та же Татьяна Кадочкина. При этом есть очень опытная связующая – Евгения Старцева. Хорошие, мощные центральные – Ирина Королёва, Марина Марюхнич… Анастасия Бавыкина – классная волейболистка.



Возможно, что молодым игрокам «Динамо» не хватает стабильности. Есть технические огрехи. Зато играют они очень эмоционально. Некоторые проводят только первый год в Суперлиге и потому хотят громко о себе заявить. И такой настрой им очень помогает.



Предыдущие встречи с Казанью были очень упорными. В матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России мы проиграли 2:3, а потом уже в чемпионате на своей площадке с таки же счётом победили. Причём по ходу встречи уступали по сетам 0:2. Вот и на этот раз наше противостояние обещает стать не менее боевым. В плей-офф всё начинается с нуля. И не стоит вспоминать то, что было прежде. Конечно, дома начинать всегда приятнее. К тому же при такой поддержке болельщиков, которая есть у нас. Много раз уже говорили, что это наш седьмой игрок. Они реально нам помогают!



«Локомотив» гарантировал себе участие в еврокубках? Да, это приятный момент. Но очень бы хотелось сыграть именно в Лиге чемпионов. А для того чтобы гарантировать участие в этом турнире, нужно выходить в финал. И мы сделаем для этого всё возможное. Однако пока лично я стараюсь не думать об этом. Главное сейчас – успешно сыграть в ближайших матчах», — сказала Зайцева.