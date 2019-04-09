Соколова и Макрогузова претендуют на премию «Влиятельные женщины Кубани»

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в составе сборной России Любовь Соколова и «пляжница» Надежда Макрогузова номинированы на ежегодную премию «Влиятельные женщины Кубани» в категории «Спорт».



«Премия призвана подчеркнуть успехи состоявшихся и доказавших обществу свою состоятельность женщин. Критерием оценки является не популярность тех или иных персон, а наличие у них реальных инструментов влияния на существующую действительность», — сообщает официальный сайт краснодарского «Динамо».

Соколова занимала пост генерального менеджера краснодарского «Динамо» с июня 2018 года по февраль 2019 года.

В июле 2018 года Макрогузова и Светлана Холомина выиграли чемпионат Европы среди игроков не старше 22 лет.