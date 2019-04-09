Диагональный «Динамо-ЛО» Колесник получил травму в игре с «Новой»

Диагональный «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Колесник получил травму ноги в матче плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой». При счёте 15:9 во втором сете Колесник неудачно приземлился на ногу одноклубнику Светославу Гоцеву и повредил голеностоп, сообщает официальный сайт клуба.

Новокуйбышевская команда одержала победу со счётом 3:2 (25:23, 17:25, 25:23, 19:25, 15:11). Завтра, 10 апреля, «Нова» сыграет с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а «Динамо-ЛО» встретится с «Ярославичем».

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 10 побед, 32 очка (27 матчей).

10. «Енисей» (Красноярск) — 9 побед, 30 очков (27 матчей).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 9 побед, 28 очков (27 матчей).

12. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 8 побед, 24 очка (27 матчей).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 5 побед, 14 очков (27 матчей).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 2 победы, 8 очков (27 матчей).