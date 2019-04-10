Тотоло: в первом полуфинале игроки «Перуджи» не подавали так, как обычно

Тренер-аналитик казанского «Зенита» Томазо Тотоло прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 3:2.



«В Италии была очень тяжёлая игра. Как физически, так и эмоционально. К счастью, у нас было время отдохнуть и поработать перед ответным матчем. В этом плане график у «Перуджи» более напряжённый – после нас они ещё в пяти партиях проиграли «Монце».



В первой игре они не подавали, как это обычно делают. Их основное оружие – подача. Они делают много эйсов или зарабатывают переходящие мячи. Но, с другой стороны, у нас был хороший приём и съём. Мы хорошо сработали в этом плане, в Италии справились с приёмом, и это было ключом к успеху.



В командах действительно мощные исполнители. У них это Леон, Атанасьевич, у нас Михайлов, Нгапет, Андерсон там показал 80 процентов эффективности. Когда есть такие игроки, атака превосходит защиту.



В ответном матче будет такая же серьёзная борьба, как и неделю назад», – цитирует Тотоло «Спорт Бизнес Online».

Ответная игра пройдёт в Казани сегодня, 10 апреля.

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