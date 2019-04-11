Тренер «Динамо-ЛО»: боюсь, сезон для Колесника завершён

Старший тренер «Динамо-ЛО» Олег Шатунов прокомментировал победу в матче плей-аут Суперлиги с «Ярославичем» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:19).



«Вчера мы споткнулись… Да, мы провели работу, сделали небольшие перестановки, где-то вынужденные: поставили в центр Леонида Кузнецова, а Андрей Колесник, к сожалению, получил травму, поэтому в диагонали играет Дмитрий Яковлев.



Надолго ли выбыл Колесник? Я бы хотел ошибиться, но, боюсь, сезон для него завершен. Молодой Яковлев сегодня показал очень приличный волейбол: и на подаче, и в атаке, и в защите. Команда вышла с большой отдачей, выложились полностью. И, как мне кажется, коллектив вчерашняя неудача и потеря Колесника сплотила ещё больше. Шпилёв очень много добавил на подаче сегодня, Тисевич пасовал ему сложные доигровки. Все сыграли сегодня хорошо, и вы сами видите результат на табло», — цитирует Шатунова официальный сайт клуба.

Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».

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