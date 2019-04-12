Юрина: «Динамо-Метар» не хватило сил

Старший тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче плей-аут женской Суперлиги с «Протоном-Саратов» со счётом 2:3 (18:25, 25:16, 14:25, 25:10, 12:15). Для саратовской команды это первая победа в розыгрыше Суперлиги сезона-2018/19.



«К сожалению, не хватило сил. Девчонки выложились на максимум, но два дня подряд играть по пять партий – тяжело. У «Протона» вчера была лёгкая игра, они быстро проиграли «Минчанке». Нам не хватило сегодня атаки. Юлия Бессонная не смогла выйти по состоянию здоровья», — приводит слова Юриной официальный сайт «Сахалина».

Сегодня, 12 апреля, «Протон-Саратов» встретится с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а «Динамо-Метар» сыграет с белорусской «Минчанкой».