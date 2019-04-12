Матиенко: надо остерегаться хорошего разбора от Маричева на блоке

Связующая краснодарского «Динамо» Анна Матиенко поделилась ожиданиями от противостояния с красноярским «Енисеем» в турнире за 5-8-е места в женской Суперлиге.



«В четвертьфинальной серии плей-офф «Енисей» был в шаге от победы над «Локомотивом» за счёт потрясающей игры на блоке. В первом матче 17 «чехлов» — это великолепный показатель! И ещё статистика матча говорит о том, что красноярская команда испытывает проблемы на приёме: 13 ошибок. Посмотрев только на эти два показателя, можно сделать вывод, что нужно давить «Енисей» на приёме и остерегаться хорошего разбора от Юрия Николаевича Маричева на блоке.



Если говорить о нашем выступлении в четвертьфинальной серии, то самый неприятный осадок оставил последний матч с «Динамо-Казань». В первых двух партиях нам не хватило буквально 2-3 очков, а третий сет мы обязаны были выигрывать и дальше на этой уверенности «давить» на соперника. Но, к сожалению, допустили ошибки. Теперь наша команда будет бороться за путёвку в европейский Кубок вызова, который является отличным трофеем в этой гонке. На тренировках мы работаем с пониманием о поставленной задаче и желанием её выполнить», — цитирует Матиенко официальный сайт клуба.

Первая игра состоится в Краснодаре 14 апреля.