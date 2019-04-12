Юркин: не так просто играть три дня подряд, но результатом я доволен

Главный тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал победу в матче плей-аут женской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:17).



«Матч был тяжёлым. Не так просто играть три дня подряд, но результатом я доволен. Я благодарен команде за то, что они смогли себя заставить работать и проявили профессионализм в матче против «Сахалина». «Сахалин» испытывает кадровые проблемы в связи с тем, что несколько ключевых игроков выбыли из-за травм. Печально, что в спорте бывают такие моменты», — приводит слова Юркина официальный сайт «Сахалина».

В турнирной таблице «Сахалин» занимает 10-е место, «Протон-Саратов» — 12-е. Команда, занявшая по итогам плей-аут 12-е место, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

«Протон-Саратов» одержал вторую победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги