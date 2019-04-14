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Воронков: лёгкая победа в первой партии сыграла с «Локомотивом» злую шутку

Воронков: лёгкая победа в первой партии сыграла с «Локомотивом» злую шутку
Волейбол / Суперлига женщины

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России с казанским «Динамо» (3:2).

«В полуфинале нет слабых соперников. Вот и первый матч с казанским «Динамо» стал очень сложным. И очень интересным для болельщиков. То, что мы достаточно легко выиграли первую партию, сыграло злую шутку. Соперник, показалось, вышел без настроя. И мы в такой ситуации, видя, что всё как-то легко получается, не смогли показать всё, что готовили. И потом на протяжении двух сетов выходили из этого ступора. Это, конечно, непозволительно. Будем обсуждать этот момент. Но во второй половине встречи мы допустили меньше ошибок, что и позволило нам контролировать в дальнейшем ход игры. И в очередной раз – огромное спасибо зрителям за поддержку», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» нанёс поражение казанскому «Динамо» в первом полуфинале Суперлиги
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