Воронков: лёгкая победа в первой партии сыграла с «Локомотивом» злую шутку

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал победу в первом полуфинальном матче чемпионата России с казанским «Динамо» (3:2).

«В полуфинале нет слабых соперников. Вот и первый матч с казанским «Динамо» стал очень сложным. И очень интересным для болельщиков. То, что мы достаточно легко выиграли первую партию, сыграло злую шутку. Соперник, показалось, вышел без настроя. И мы в такой ситуации, видя, что всё как-то легко получается, не смогли показать всё, что готовили. И потом на протяжении двух сетов выходили из этого ступора. Это, конечно, непозволительно. Будем обсуждать этот момент. Но во второй половине встречи мы допустили меньше ошибок, что и позволило нам контролировать в дальнейшем ход игры. И в очередной раз – огромное спасибо зрителям за поддержку», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».