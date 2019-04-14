Тренер «Динамо-Казань»: 0:7 в пятой партии иначе, чем психологией не объяснишь

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче чемпионата России с калининградским «Локомотивом» (2:3).

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Игра получилась интересной. После неудачного первого сета мы смогли перестроиться, наладить командные действия. Но, уступив в четвёртом сете, команда психологически надломилась. Сказалось то, что «Локомотив» выиграл большинство длинных розыгрышей. Да, и 0:7 в пятой партии иначе, чем психологией не объяснишь. Впереди – работа над ошибками и вторая игра. Ещё не всё для нас потеряно», — приводит слова Сикачёва пресс-служба «Локомотива».

Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке волейболисток из Казани.