Вербов: серьёзно отнеслись к матчу с «Уралом» и выполнили свою задачу

Тренер и либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче с «Уралом» (3:0) и выход в полуфинал чемпионата России.

«Мы выполнили задачу, которая была перед нами поставлена. Уфа, насколько я понимаю, свои задачи тоже уже выполнила и будет бороться за пятые-восьмые места. Для нас это очередной шаг в следующий раунд. Недавно мы сделали этот шаг в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате России. Ничего специфического не произошло.

У нас была стандартная схема подготовки, один выходной. После итальянцев начали плодотворно готовиться к этому матчу. Серьёзно к нему отнеслись. Не дали себе ни минуты на расслабление. Все ребята молодцы», – приводит слова Вербова пресс-служба «Урала».