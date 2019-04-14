Ковач: «Белогорье» от звёзд упало обратно на землю

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с «Факелом» (0:3), после которого судьба путёвки в полуфинал решится в третьей встрече в Новом Уренгое.

«Во-первых, мы знали, что нам играть с хорошей командой – на всякий случай, это третья команда мира. Мы смогли остановить их диагонального Удриса, потом они играли без диагонального, но мы не смогли поставить ни одного блока в другой зоне. Они играли только в четвёртой зоне с высокого приёма, а мы опаздывали на блоке и не смогли остановить их нападение. Получается, что от звёзд упали обратно на землю, так что нужно работать дальше.

То ли у нас появился какой-то скрытый страх… Сегодня не было ни улыбок на лицах, ни веры. Три игры сыграли на высоком уровне, а сегодня получился спад. Наша главная проблема – в голове. На этой игре должны были умереть на поле, но после двух проигранных партий я увидел страх и растерянность.

В течение сезона мы показали, что можем играть против этой команды. Осталось только поверить в себя. Надеюсь, что в следующей игре будем нападать лучше, и отсюда будет хороший результат. Я думаю, если получилось один раз, то получится и ещё раз», — приводит слова Ковача пресс-служба «Белогорья».