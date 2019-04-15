Брянский: цель «Динамо» теперь — пятое место

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение во втором четвертьфинальном матче чемпионата России с «Кузбассом» (1:3), после которого бело-голубые завершили борьбу за медали соревнований.



«Сегодня мы совершили ряд своих очень обидных ошибок. Закончили четвёртую партию как раз на своих ошибках. Они и явились решающими в игре. Не хватало в какой-то момент качества, аккуратности в доигровочных мячах, на высоких мячах. Есть осадок, есть разочарование, что мы не выиграли, чтобы завтра уже отправиться в Кемерово на следующий матч. Но нам это не дали сделать собственные ошибки.

Сезон продолжается — впереди ещё игры. Будем бороться за места. Наша цель теперь — пятое место», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.