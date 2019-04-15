Сукомел: московскому «Динамо» отступать некуда

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче женской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:19, 11:15).

«Нам надо будет посмотреть, где мы допустили ошибки. В принципе, времени для работы нет — день отдыха, а потом выезд. Надо будет работать в походном режиме.

У нас всего одна тренировка — попробовать зал в Нижнем Тагиле. Надо будет приехать и постараться привыкнуть к залу. Нужно будет сыграть как можно собраннее, без своих ошибок, на хороших эмоциях. Сейчас мы в ситуации, когда отступать некуда", — сказал Сукомел в интервью каналу московского «Динамо» в YouTube.

Ответная встреча серии до двух побед состоится 17 апреля на площадке «Уралочки-НТМК».