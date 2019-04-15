Климкин: рад, что питерский «Зенит» в такой сложной ситуации не дрогнул

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.

«В какой-то момент Ореол Камехо стал брать на себя больше инициативы, центральные наши хорошо действовали в атаке. Так что победили за счёт командного единства.



Бакун действительно очень хороший игрок. Но прикрыть его можно, как и любого другого. Я объяснил парням, что именно нужно делать – и очень рад, что они в точности выполнили установку в самый важный момент. Вообще, «Локомотив» сегодня играл хорошо. Но мы, начиная с концовки третьей партии, – ещё лучше. Конечно, нельзя не выделить связующего «Зенита» Сергея Антипкина. Мы полетели в Новосибирск без травмированного Паши Панкова, поэтому Сергей отыграл весь матч без замен. И не просто отыграл, а правильно и грамотно распределял векторы атак.



Прежде всего я рад за команду. Что в такой сложной ситуации мы не дрогнули, а доказали сами себе и болельщикам, что «Зенит» достоин бороться за медали», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.