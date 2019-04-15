Дивиш: победе над «Локомотивом» радовались шумно

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Лукаш Дивиш прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.

«Ключевой оказалась психология. Мы смогли выстоять, не дрогнули. В какой-то момент третьей партии сбросили напряжение, ментально расслабились – и принялись демонстрировать тот волейбол, которым мы сильны. Конечно, третья партия оказалась ключевой. Соперники от этого психологического удара оправиться уже не смогли.



Чуть-чуть сил у нас всё-таки осталось, так что победе радовались шумно! Хотя, конечно, игра физически получилась очень тяжёлой. Пять затяжных партий, ещё и в зале было душновато… Ничего, теперь у нас есть немного времени перевести дух, осознать, что мысовершили. И – сразу же надо начинать готовиться к полуфиналу.



Нам абсолютно всё равно, с кем играть в полуфинале. Главное – самим показать свой волейбол», — цитирует Дивиша официальный сайт клуба.