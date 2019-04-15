Польский диагональный Музай пополнит состав «Газпрома-Югра»

Польский диагональный «Гданьска» Мачей Музай продолжит карьеру в сургутском «Газпроме-Югра», сообщает канал Prawda Siatki в YouTube. Ранее 24-летний волейболист выступал за польские клубы «Вроцлав» (2010-2012), «Скру» (2012-2015), «Ястшембский Венгель» (2015-2018).

В составе «Гданьска» Музай дошёл до четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В противостоянии с казанским «Зенитом» «Гданьск» проиграл на тай-брейке в первом матче, затем выиграл 3:2 на выезде. Судьба путёвки в полуфинал решалась в «золотом» сете. Сильнее оказалась команда Владимира Алекно.

В составе сборной Польши Мачей выступает с 2016 года.

В завершившемся предварительном этапе российской Суперлиги сургутский клуб занял девятое место и не пробился в четвертьфинал плей-офф.