Грозер: до сих пор не могу поверить, что мы выиграли

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Георг Грозер прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.



«Я до сих пор не могу поверить, что мы выиграли, очень долго не могли собраться и лишь в концовке вырвали победу. Начали играть как единая команда, и всё получилось. Сейчас не могу точно сказать, что явилось залогом успеха. Может, победил тот, кто лучше подавал или блокировал. Мне нужно время, чтобы всё проанализировать, осознать, что мы выиграли эту игру.

У меня очень болит нога, я играю с этой проблемой уже две-три недели. Сейчас вернёмся в Санкт-Петербург, и доктор посмотрит, в каком состоянии нога. В Новосибирске замечательные болельщики, зал небольшой, поэтому атмосфера хорошо чувствуется. Также хочу сказать спасибо болельщикам, которые приехали из Санкт-Петербурга поддержать нас! Было здорово видеть их на трибуне», — приводит слова Грозера официальный сайт «Локомотива».

«Зенит» вышел в полуфинал, «Локомотив» сыграет в турнире за 5-8-е места.

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