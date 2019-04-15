Саликов: начинаем думать, что соперницы сами что-нибудь отдадут. Так не бывает!

Ассистент главного тренера краснодарского «Динамо» Станислав Саликов и волейболистка команды Ольга Зубарева прокомментировали поражение в матче турнира за 5-8-е места в Суперлиге с красноярским «Енисеем» со счётом 2:3 (16:25, 25:18, 25:18, 24:26, 13:15).



«В конце четвёртой партии случились ошибки на приёме, что происходит уже не в первый раз, к сожалению, и партия была проиграна. А игра в пятой партии – это всегда лотерея.



Для того чтобы выигрывать, должна быть самоотдача на 100%. Счёт 24:22 – это ещё не конец игры. Ещё нет победы. А мы начинаем думать, что они сами нам что-нибудь отдадут. Такого никогда не бывает! И мы сами также неоднократно в этом сезоне были в таких ситуациях, когда мы вырывали победу при ещё более значительных отрывах соперника. Надеюсь, что из этого выводы будут извлечены и таких ошибок допускаться не будет.



Мария Фролова имеет очень хорошую подачу. Об этом знают все. И в данный момент, в данную минуту эта подача сыграла свою важнейшую роль. И она её выиграла. Девочки пытались как-то сконцентрироваться и принять эту подачу, но не удалось. Это был риск Красноярска, и он оправдался», — цитирует Саликова официальный сайт клуба.



«В конце четвёртой партии мы допустили несколько своих ошибок, потеряли уверенность, из-за этого был небольшой провал, и не получилось выиграть. В ответной игре будем прикладывать все усилия, чтобы победить. У нас получалось всё, но моментами. Где-то мы провалили один момент, где-то другой. Где-то, например, получалась атака, но не пошёл приём. Эти маленькие провалы и не дали нам выиграть», — сказала Зубарева.

На предварительном этапе чемпионата России «Динамо» стало шестым, «Енисей» — седьмым. Второй матч серии до двух побед пройдёт 17 апреля в Красноярске.