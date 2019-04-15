Галатов: у нас уже какая-то традиция — играть с «Енисеем» 5 партий в Красноярске

Доигровщик «Динамо-ЛО» Максим Пурин и либеро команды Евгений Галатов прокомментировали победу в матче с красноярским «Енисеем» в плей-аут Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:20, 22:25, 15:12).



«Что случилось в пятой партии при счёте 11:8? Изначально «Енисей» взял просмотр на касание сетки в первом эпизоде этого розыгрыша, а смотреть нужно было второй эпизод – касание блока. Сначала смотрели первый эпизод, а потом уже стали пересматривать второй и в итоге отдали мяч нам. Просто это… долго очень происходило и эмоционально. Хорошо, что закончилось всё удачно для нас.



Спасибо, что тренер дал игровое время и я наконец получил практику. Вошёл не сразу, правда. Всё-таки ритм игровой теряется, особенно в приёме. Нужно всё время чувствовать мяч в этом элементе волейбола, по крайней мере мне. Потом вкатился, и вроде бы нормально. Вообще, все парни красавцы! Сделали большое дело, отличный задел перед Сургутом. Мы сыграли настоящей командой!» — цитирует Пурина официальный сайт клуба.



«У нас уже какая-то традиция играть с «Енисеем» пять партий в Красноярске много лет подряд. Хорошо, что выиграли, поддержали традицию. Мы играли на эмоциях – нам очень хотелось победить и закончить первый круг на мажорной ноте. У нас это получилось, мы очень рады, и я тоже.



Задержка в пятой партии? Вообще, я стараюсь не концентрироваться на этом, не заострять внимания. Отвлечёшься на пару минут, потом мяч пропустишь. Наоборот, стараюсь смотреть на соперника, что-то спрогнозировать и в первую очередь не остывать. Всё-таки решающий момент, концовка пятой партии.



Я всегда готов выйти и помочь. Своей игрой недоволен никогда, всегда можно играть лучше, намного лучше. Всегда есть к чему стремиться», — сказал Галатов.

Второй тур пройдёт с 22 по 28 апреля в Сургуте.