Представлено расписание второго тура плей-аут мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей второго тура плей-аут за 9-14-е места мужской Суперлиги. Игры пройдут в Сургуте с 23 по 28 апреля.
В плей-аут учитываются все очки, заработанные командами на предварительном этапе. Клуб, занявший 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, сыграет серию до трёх побед со второй командой Высшей лиги «А».
23 апреля
12:00 мск. «Нова» (Новокуйбышевск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область).
14:30. «Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).
17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль).
24 апреля
12:00. «Югра-Самотлор» – «Нова».
14:30. «Ярославич» — «Динамо-ЛО».
17:00. «Газпром-Югра» — «Енисей».
25 апреля
12:00. «Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор».
14:30. «Енисей» — «Ярославич».
17:00. «Нова» — «Газпром-Югра».
27 апреля
12:00. «Ярославич» — «Югра-Самотлор».
14:30. «Енисей» – «Нова».
17:00. «Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО».
28 апреля
12:00. «Нова» — «Ярославич».
14:30. «Динамо-ЛО» — «Енисей».
17:00. «Югра-Самотлор» — «Газпром-Югра».
Таблица турнира за 9–14-е места
9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).
10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (31 матч).
11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч).
12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).
14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).