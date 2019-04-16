Представлено расписание второго тура плей-аут мужской Суперлиги

Всероссийская федерация волейбола представила расписание матчей второго тура плей-аут за 9-14-е места мужской Суперлиги. Игры пройдут в Сургуте с 23 по 28 апреля.



В плей-аут учитываются все очки, заработанные командами на предварительном этапе. Клуб, занявший 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, занявшая 13-е место, сыграет серию до трёх побед со второй командой Высшей лиги «А».



23 апреля

12:00 мск. «Нова» (Новокуйбышевск) — Динамо-ЛО (Ленинградская область).

14:30. «Енисей» (Красноярск) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Ярославич» (Ярославль).



24 апреля

12:00. «Югра-Самотлор» – «Нова».

14:30. «Ярославич» — «Динамо-ЛО».

17:00. «Газпром-Югра» — «Енисей».



25 апреля

12:00. «Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор».

14:30. «Енисей» — «Ярославич».

17:00. «Нова» — «Газпром-Югра».



27 апреля

12:00. «Ярославич» — «Югра-Самотлор».

14:30. «Енисей» – «Нова».

17:00. «Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО».



28 апреля

12:00. «Нова» — «Ярославич».

14:30. «Динамо-ЛО» — «Енисей».

17:00. «Югра-Самотлор» — «Газпром-Югра».

Таблица турнира за 9–14-е места

9. «Газпром-Югра» (Сургут) — 12 побед, 38 очков (31 матч).

10. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 12 побед, 35 очков (31 матч).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 11 побед, 34 очка (31 матч).

12. «Енисей» (Красноярск) — 10 побед, 35 очков (31 матч).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 7 побед, 20 очков (31 матч).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 3 победы, 10 очков (31 матч).