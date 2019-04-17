Земчёнок вернётся в казанский «Зенит»

Казанский «Зенит» подпишет контракт с диагональным белгородского «Белогорья» Денисом Земчёнком, сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков. В 2016-2017 годах он уже защищал цвета команды Владимира Алекно.

Ранее 31-летний волейболист также выступал за «Спартак» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар), «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Земчёнок — чемпион России (2016/17), обладатель (2016) и финалист (2014) Кубка России, обладатель Суперкубка России (2016), победитель Лиги чемпионов (2016/17), Кубка вызова (2018/19), финалист клубного чемпионата мира (2016).

Дебют Дениса в сборной России состоялся 30 мая 2014 года в Нише в матче Мировой лиги со сборной Сербии.