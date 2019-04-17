Голубев и Ф. Воронков пополнят состав казанского «Зенита»

Казанский «Зенит» подпишет контракты с либеро белгородского «Белогорья» Валентином Голубевым и доигровщиком новокуйбышевской «Новы» Фёдором Воронковым, сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

26-летний Голубев ранее выступал за новосибирский «Локомотив» и красноярский «Енисей». Валентин — серебряный (2013/14) и бронзовый (2016/17) призёр чемпионата России, обладатель Кубка России (2011), победитель Лиги чемпионов (2012/13), Кубка вызова (2018/19), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы 2017 года.

23-летний Воронков с 2012 по 2016 год выступал за «Университет» (Барнаул). В 2017 году он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Ещё одним новичком команды Владимира Алекно станет диагональный белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок.