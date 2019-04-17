Дивиш: если «Локомотив» сделает мне предложение, буду думать

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Лукаш Дивиш прокомментировал победу во втором четвертьфинальном матче российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (21:25, 21:25, 27:25, 25:20, 17:15). «Железнодорожники» вели 2:0 по партиям, 23:20 в третьем сете, но в итоге упустили победу.

«В Новосибирске я отлично себя чувствую. Знал зал, все мелочи и соперников, а они знают всё про меня, могут хорошо под меня подготовиться. Я же могу предугадать, что они будут делать, и как-то импровизировать. Так что это, скажем так, двустороннее оружие.



Был ли особый настрой? Конечно. Всегда хочется доказать, что я очень хороший игрок. Доказывать это надо и в «Зените». И потом, идёт плей-офф – тут ничего говорить не надо. Даже если бы это был не «Локомотив», в таких матчах надо играть на 110%.

При счёте 21:17 «Локомотив» упустил шанс, очень большой шанс. Но таких примеров полно в жизни – и в волейболе, и в других видах спорта. Вспомните финал Олимпиады, когда сборная России перевернула игру. 0:2 после двух сетов, 17:21 в третьем… Тетюхин выходит на подачу, и всё меняется. Просто надо верить до конца, понимаете? Если хотите стать чемпионом, вы должны победить сначала у себя в голове. Вы никогда не знаете, что в действительности может случиться. Повторюсь, подобных примеров тысячи. Вот вам ещё один», — цитирует Дивиша «ЧС-инфо».

Лукаш также оценил возможность возвращения в «Локомотив».

«Посмотрим. Если «Локомотив» сделает мне предложение, буду думать. Моя жена из Новосибирска, всегда рад сюда приезжать. Почему нет? Если бог даст, хочу играть ещё пять сезонов. Поглядим, конечно, как будет со здоровьем…» — сказал Дивиш.