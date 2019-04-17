Бывший доигровщик «Кузбасса» Шварц завершил карьеру

Бывший волейболист кемеровского «Кузбасса» Себастьян Шварц принял решение завершить карьеру, сообщает World of Volley. В нынешнем сезоне 33-летний немецкий доигровщик защищал цвета «Франкфурта».

В середине февраля 2017 года Шварц по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Кузбассом» и перешёл в польский «Ястшембский Венгель». С 2014 по 2016 год он играл за «Лотос Трефль». Кроме того, в его послужном списке игра за немецкие «Унтерхахинг», «Берлин» и «Фридрихсхафен», а также итальянские «Сан-Джустино», «Падову», «Перуджу» и «Читта ди Кастелло».

В составе «Фридрихсхафена» Шварц выиграл Лигу чемпионов сезона-2006/07. В составе сборной Германии Себастьян стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года, а в 2009 году выиграл Евролигу.