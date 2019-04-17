«Любе Чивитанова» ведёт переговоры с Иваном Зайцевым

Волейболист «Модены» и сборной Италии Иван Зайцев может перейти в другую итальянскую команду — «Любе Чивитанова», сообщает La Gazzetta dello Sport. Финалист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов таким образом намерен заменить диагонального Цветана Соколова, который, вероятно, пополнит состав казанского «Зенита».

Изначально «Любе Чивитанова» стремился подписать контракт с бразильцем Уоллесом де Соузой, но сторонам договориться не удалось.

По информации источника, переговоры между «Любе Чивитановой» и Зайцевым идут полным ходом. Иван уже выступал за эту команду в 2012-2014 годах, выиграв чемпионат и Суперкубок страны.

Для подписания контракта с Зайцевым «Любе Чивитанова» нужно будет выплатить «Модене» € 300 тыс.