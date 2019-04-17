Волейболистки «Локомотива» обыграли казанское «Динамо» и сыграют в финале ЧР

Калининградский «Локомотив» во втором матче полуфинальной серии женской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19 нанёс поражение казанскому «Динамо» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

«Железнодорожники» пробились в финал чемпионата России и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. Напомним, в первом матче «Локомотив» победил «Динамо» — 3:2 (25:16, 19:25, 18:25, 25:21, 15:3).

Во втором полуфинале встречаются «Уралочка» и московское «Динамо». После двух поединков счёт в серии 1-1. Решающая игра состоится 20 апреля.

На предварительном этапе национального первенства «Локомотив» занял второе место, казанское «Динамо» было третьим.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Ответный матч

«Динамо» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (22:25, 21:25, 21:25).

Счёт в серии — 0-2.