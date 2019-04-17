Карполь: у волейболисток «Уралочки» не хватило сил на четвёртый и пятый сеты

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 2:3 (19:25, 25:22, 25:21, 20:25, 12:15) во втором полуфинальном матче серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Счёт в серии до двух побед стал ничейным — 1-1. Решающая игра состоится 20 апреля в Москве.

«Обе команды хорошо играли, у нас оказалось меньше сил и мы уступили четвёртый и пятый сет. Не хватило как всегда одного — сил. Какие слова найду перед решающим матчем в Москве? Не знаю, ещё подумаю. Но в столице будем бороться за победу. Уже завтра улетаем в Москву, на отдых и восстановление времени нет. Такой календарь, к сожалению», — цитирует Карполя официальный сайт клуба из Свердловской области.