Старцева: с такими ошибками невозможно выиграть полуфинал

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева прокомментировала поражение во втором матче полуфинала плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 21:25). Команда Андрея Воронкова выиграла серию 2-0 и вышла в финал.



«Наверно, наша команда со столь молодыми игроками в составе ещё не готова к таким задачам. Потому что сегодня местами была хорошая игра, а местами были такие ошибки, которые мы просто не имели права допускать в этой серии. И с такими ошибками невозможно выиграть полуфинал. Это всё говорит ещё о неопытности, о нестабильности… Мы сегодня сделали всё возможное, но я думаю, что мы можем показать лучшую игру. Хотя, конечно, «Локомотив» выдал очень хороший, очень мощный волейбол и во всех трёх партиях они давили нас», — цитирует Старцеву официальный сайт клуба.

Казанское «Динамо» поспорит за бронзу с проигравшим в противостоянии московского «Динамо» и «Уралочки-НТМК» (Свердловская область).