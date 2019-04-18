Колесник: костыли я уже отбросил, почти не хромаю

Диагональный «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Колесник рассказал о травме, полученной в матче плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой».

«Неудачно приземлился с блока, поставил ногу на ногу Славе Гоцеву. Ну и всё. Растяжение связок голеностопа. Парни разрисовали мне лангету, чтобы повеселее было, но я её уже снял. Начинаю понемногу уже разрабатывать, к счастью, всё оказалось не так страшно. Но очень обидно – я перед стартом плей-аут очень хорошо себя чувствовал, был в огне. Не шучу, так и было. Готовился как в последний раз!



Три недели делаю процедуры, потом начнётся реабилитация. Лангету я уже снял, костыли отбросил и повесил на гвоздь, почти не хромаю», — цитирует Колесника официальный сайт клуба.

Колесник также рассказал, как любит проводить свободное время.

«Да чем я только не занимаюсь. В последний выходной весь день со своей девушкой Кариной гуляли по Екатерининскому дворцу. Угулялись так, что отваливались и спина, и ноги. Нужен был ещё один выходной. Гулять по Питеру, в общем, если погода позволяет. Карина тоже играет в волейбол, и очень часто мой выходной выпадает на её игры – я обязательно туда еду», — сказал волейболист.

Диагональный «Динамо-ЛО» Колесник получил травму в игре с «Новой»