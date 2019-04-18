Колесник: в «Динамо-ЛО» фишка: кто подаёт под сетку, ставит кофе и пироженки

Диагональный «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Андрей Колесник рассказал, почему в этом сезоне команда чаще побеждала на выезде, чем дома.

«Есть выражение «чем хуже, тем лучше». Мне иногда кажется, что это про нас: мы можем запороть простейшие мячи, а забить через тройной блок, с места. Когда я начинал в Ярославле, был ещё доигровщиком, умудрился пробить пайп в среднюю линию под сеткой. Без блока дело было, кстати.

У нас в команде есть фишка: когда кто-то подаёт за антенной или под сетку, ставит всем партнёрам кофе и пироженки. Так вот: у нас замечательные болельщики, нам всё время хочется их порадовать, и иногда это желание нас перехлёстывает. Мы в команде замечаем, что поддержка по ходу сезона стала гораздо ярче и это очень приятно", — цитирует Колесника официальный сайт клуба.

По итогам первого тура плей-аут «Динамо-ЛО» занимает 10-е место.

