Воронкова: наизусть знаю девчонок из Казани и все их косяки

Волейболистка калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова прокомментировала выход команды в финал плей-офф российской Суперлиги. В полуфинале подопечные Андрея Воронкова дважды обыграли казанское «Динамо».

«Я уже наизусть знаю девчонок из Казани и знаю все их косяки. Про Татьяну Кадочкину тоже знаю. Она хороший игрок. Все сравнивают её со мной в том же возрасте, что приятно. Но психологически она чуть-чуть неустойчива. Ей немного практики ещё, и она будет очень хорошо играть. Чуть-чуть ей не хватает.



Почему-то спокойно было во время матча. Уверенно, раскрепощённо играли. „Динамо“ могло сыграть лучше, психологически подсдулись немного девчонки. Какие-то проблемы были психологические. Дома на фоне эмоций у нас тоже не всё получалось, но потом сделали выводы и победили», — приводит слова Воронковой «РИА Новости».

В финале «Локомотив» поспорит либо с московским «Динамо», либо с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Воронков рассказал, как «Локомотиву» удалось набрать форму к плей-офф