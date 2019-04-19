Музай стал игроком «Онико»

Диагональный Мачей Музай перешёл в варшавский «Онико» в качестве medical joker (игрок, подписанный клубом для замены другого игрока в заявке в случае травмы), сообщает официальный сайт клуба. Он заменит в составе команды получившего травму в первом матче полуфинальной серии с «Ястшембски» Бартоша Кволека.



Изначально Музай должен был заменить травмированного Бартоша Курека, но федерация волейбола Польши запретила замену, так как Курек не провёл достаточного числа количества матчей за варшавский клуб.



Контракт Музая рассчитан до конца сезона. В следующем сезоне диагональный сборной Польши будет выступать в сургутском клубе «Газпром-Югра».



В полуфинальной серии до двух побед «Онико» уступает «Ястшембски» 0-1. Второй матч серии состоится сегодня, 19 апреля.

Музай может продолжить карьеру в Польше