Джизга: плохие мысли и слёзы ничего не изменят

Связующий новосибирского «Локомотива» Фабиан Джизга поделился ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в турнире за 5-8-е места в российской Суперлиге. В четвертьфинале плей-офф «Локомотив» проиграл санкт-петербургскому «Зениту», а «Динамо» — кемеровскому «Кузбассу».

«Без настроения играть плохо. Но мы – профессионалы! Надо взять себя в руки, отбросить плохие мысли и биться за победу. За «Локомотив» и за пятое место, которое открывает дорогу в еврокубки. Как справиться с ситуацией? Тренировка, тренировка и ещё раз тренировка! Плохие мысли и слёзы ничего не изменят, может быть только хуже. Мы продолжаем работать.

«Динамо» — команда, которая может и умеет играть ярко и сильно. И нам ни в коем случае нельзя расслабляться и недооценивать соперника. Никто нам не отдаст победу просто так. Все хотят быть как можно выше в турнирной таблице по итогам чемпионата и попасть в еврокубки.

В регулярном чемпионате были две, по сути, равные игры. Хотя мы провели матчи против двух фактически разных команд. Ведь в составе москвичей произошли серьёзные изменения в составе, в тренерском штабе. Как сложатся следующие встречи? Мы верим, что в нашу пользу. Раз уж так произошло, что мы продолжаем борьбу лишь за пятое место, нужно сыграть по максимуму», — цитирует Джизгу официальный сайт клуба.

Первая игра состоится в Новосибирске завтра, 20 апреля.